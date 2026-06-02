«Меня не нужно учить, как быть фанатом «Реала». Рауль — о критике и президентских выборах

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес ответил на критику в свой адрес за симпатию к кандидатуре бизнесмена Энрике Рикельме на предстоящих президентских выборах в клубе. Футболист не поддержал кандидатуру нынешнего президента Флорентино Переса.

«Меня не нужно учить, как быть фанатом «Реала». Я вырос на старой тренировочной базе, Ла-Кинта. Я в клубе с девяти лет. Я никому не льщу. Я испанец. Хорошо это или плохо, я мадридист. Я голосую за «Реал» Мадрид!» — написал Рауль на своей странице в социальной сети Х.

Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. В выборах примут участие два кандидата: действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Рауль выступал за мадридский клуб с 1994 по 2010 год. До 2025 года футболист работал в молодёжной команде «сливочных».