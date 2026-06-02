Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре футболиста сборной России пропускают тренировку перед матчем с Буркина-Фасо

Четыре футболиста сборной России пропускают тренировку перед матчем с Буркина-Фасо
Комментарии

Полузащитник Артём Карпукас, вратарь Станислав Агкацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропускают открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Эту информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игра России и Буркина-Фасо пройдёт 5 июня в Волгограде.

В рамках весенне-летнего сбора национальной команды России, помимо игры с Буркина-Фасо, были запланированы ещё два матча. 28 мая сборная России уже провела товарищеский матч с национальной командой Египта и уступила со счётом 0:1. 9 июня россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Материалы по теме
Гришин поделился ожиданиями от матча Россия — Буркина-Фасо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android