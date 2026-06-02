Четыре футболиста сборной России пропускают тренировку перед матчем с Буркина-Фасо
Полузащитник Артём Карпукас, вратарь Станислав Агкацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропускают открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Эту информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Напомним, игра России и Буркина-Фасо пройдёт 5 июня в Волгограде.
В рамках весенне-летнего сбора национальной команды России, помимо игры с Буркина-Фасо, были запланированы ещё два матча. 28 мая сборная России уже провела товарищеский матч с национальной командой Египта и уступила со счётом 0:1. 9 июня россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
