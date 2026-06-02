Кузнецов: если у Игдисамова не получится в ЦСКА, он ставит свою карьеру под вопросом

Ветеран ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о новом главном тренере армейцев Дмитрии Игдисамове. Специалиста утвердили в должности накануне, 1 июня.

«Я сомневаюсь в Игдисамове — с опаской отношусь к назначению. У него нет опыта, а это самое главное. Все пишут, что он стал чемпионом с юношами. Но юношеский и взрослый футбол — две разные вещи. Надо смотреть, как пройдёт подготовка, как наладит общение с коллективом, со звёздами, как будет реагировать на неудачи. Я желаю ему удачи, но для Игдисамова это вызов.

Предполагаем же, что может и не получиться. У Челестини не получилось, а тут взяли специалиста без опыта. Если не получится, он ставит свою дальнейшую карьеру под вопросом», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.