Аршавин предположил, где будет работать Хосеп Гвардиола после ухода из «Манчестер Сити»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предположил, куда пойдёт Хосеп Гвардиола, который ранее оставил пост главного тренера «Манчестер Сити».

— Как вы думаете, куда пойдёт Пеп?

— Пеп? Я думаю, в сборную. Скорее всего, Испания.

— Да у них и так всё хорошо. Чего туда идти?

— Будет ещё лучше. Помнишь, была мода на немецких тренеров? Сейчас — на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России. Первая ласточка — Артига.

— Карседо.

— А он испанец?

— Да.

— Не португалец?

— Нет.

— А, ну вот. Тем более, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.