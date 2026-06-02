Главная Футбол Новости

Аршавин предположил, где будет работать Хосеп Гвардиола после ухода из «Манчестер Сити»

Аршавин предположил, где будет работать Хосеп Гвардиола после ухода из «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предположил, куда пойдёт Хосеп Гвардиола, который ранее оставил пост главного тренера «Манчестер Сити».

— Как вы думаете, куда пойдёт Пеп?
— Пеп? Я думаю, в сборную. Скорее всего, Испания.

— Да у них и так всё хорошо. Чего туда идти?
— Будет ещё лучше. Помнишь, была мода на немецких тренеров? Сейчас — на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России. Первая ласточка — Артига.

— Карседо.
— А он испанец?

— Да.
— Не португалец?

— Нет.
— А, ну вот. Тем более, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

