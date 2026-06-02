Аршавин предположил, где будет работать Хосеп Гвардиола после ухода из «Манчестер Сити»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предположил, куда пойдёт Хосеп Гвардиола, который ранее оставил пост главного тренера «Манчестер Сити».
— Как вы думаете, куда пойдёт Пеп?
— Пеп? Я думаю, в сборную. Скорее всего, Испания.
— Да у них и так всё хорошо. Чего туда идти?
— Будет ещё лучше. Помнишь, была мода на немецких тренеров? Сейчас — на испанских. То есть мы, в принципе, испанских тренеров можем ожидать в чемпионате России. Первая ласточка — Артига.
— Карседо.
— А он испанец?
— Да.
— Не португалец?
— Нет.
— А, ну вот. Тем более, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.