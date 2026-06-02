Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» запустил креативный медиапроект о клубной академии

«Факел» запустил креативный медиапроект о клубной академии
Комментарии

«Факел» запустил креативный медиапроект о клубном академии. Накануне воронежский клуб выпустил первую серию «Академия.doc» – проекта, рассказывающего о жизни своих воспитанников. Сериал снят в стилистике мокьюментари – это жанр постановочного кино, которое замаскировано под документальное.

Автор проекта «Академия.doc» Нурмагомед Халидов прокомментировал запуск своего детища. В первой серии «Факел» показал, как главная героиня проекта Арина Цуканова хочет заслужить уважение тренера, проявляя себя не только в футболе, но и в творчестве.

«Мы хотели показать наших воспитанников – открытых, позитивных, остроумных. И таких же тренеров, которые охотно подхватили идею и начали участвовать в съёмках. Мы пока не знаем, куда нас заведёт идея – отсняты две серии. Но потенциал у Академии очень большой, в ней бурлит жизнь, и это здорово.

Всегда замечал, что в Академии не меньше всего интересного, чем в главной команде клуба. Но в каком-то плане следить за молодёжью интереснее – дети растут, они развиваются и на футбольном поле, и вне его. Это целая вселенная – такой маленький футбольный Хогвартс. Очень хотелось показать эту «внутрянку», направив энергию ребят в творческое русло», – цитирует Халидова клубная пресс-служба.

Первая серия:

Материалы по теме
«Это был самый тяжёлый сезон в жизни». Как Василенко возвращал «Факел» в РПЛ
Эксклюзив
«Это был самый тяжёлый сезон в жизни». Как Василенко возвращал «Факел» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android