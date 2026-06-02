Гарри Кейн назвал фаворитов на получение «Золотого мяча» и оценил свои перспективы

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн назвал главных претендентов на получение «Золотого мяча» и оценил свои перспективы.

«Я определённо буду в числе фаворитов. Учитывая трофеи, которые я выиграл в этом сезоне, и количество забитых голов. Кроме того, если Англия выиграет чемпионат мира, легко представить, что трофей достанется английскому игроку, хотя нужно учитывать и результат финала Лиги чемпионов.

Если посмотреть на нынешних фаворитов на «Золотой мяч», то это [Майкл] Олисе, финалисты Лиги чемпионов и я. Но в то же время я не из тех, кто считает, что заслуживает «Золотой мяч». Я стараюсь, чтобы мои выступления на поле говорили сами за себя», — приводит слова Кейна L'Équipe.

«Золотой мяч» является ежегодной футбольной наградой, которая присуждается лучшему футболисту календарного года. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.