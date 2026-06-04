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Франция — Кот-д'Ивуар: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию 4 июня 2026

Франция — Кот-д'Ивуар: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 июня, состоится товарищеский матч между сборными Франции и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:10 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча Франция — Кот-д'Ивуар в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе национальные команды примут участие на чемпионате мира 2026 года.

Последний раз сборные Франции и Кот-д'Ивуара встречались в товарищеском матче в марте 2022 года. В той игре французская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Сборная Франции располагается на первой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ивуарийская национальная команда занимает 34-е место в этом списке.

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