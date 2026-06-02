Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
«Ливерпуль» достиг соглашения с Ираолой. Специалист станет главным тренером клуба — Романо

«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения с Андони Ираолой о назначении специалиста на пост главного тренера клуба.

Переговоры сильно продвинулись за последние 48 часов, и сделка была заключена. О подписании будет объявлено в ближайшее время.

30 мая «Ливерпуль» объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота.

Последним клубом 43-летнего специалиста стал «Борнмут», который он покинул по окончании нынешнего сезона. Под руководством Ираолы «вишни» набрали 57 очков и расположились на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место. Испанец возглавлял «Борнмут» с лета 2023 года.

