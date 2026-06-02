Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах ЧМ‑2026

Телеграм-канал «Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на матчах чемпионата мира по футболу 2026 года.

Полный список комментаторов выглядит следующим образом: Константин Генич, Георгий Черданцев, Александр Аксёнов, Тимур Журавель, Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Михаил Моссаковский, Артём Шмельков, Дмитрий Жичкин, Станислав Минин, Сергей Дурасов, Александр Неценко, Олег Пирожков, Игорь Кытманов, Михаил Меламед, Семён Зигаев.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

