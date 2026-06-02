Сборная Узбекистана объявила состав на ЧМ-2026

Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Состав сборной Узбекистана по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Узбекистана объявила состав на чемпионат мира — 2026. Турнир стартует 11 июня.

Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувоҳид Неъматов («Насаф»).

Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо»), Рустам Ашурматов («Истиклол», Иран), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).

Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор», Иран), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс», ОАЭ), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех», ОАЭ).

Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Жалолиддин Машарипов («Истиклол», Иран), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Азиз Амонов («Динамо»), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция).

Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026? Из состава Аргентины выпали девять человек!
