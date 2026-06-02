Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Гендиректор «Факела» Асхабадзе анонсировал свой уход из клуба

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе анонсировал свой уход из клуба.

«Уважаемые болельщики ФК «Факел»!

Сегодня я обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК «Факел» Гусеву Александру Викторовичу с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом, который истекает 15 июня, на будущий сезон. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам.

Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба. Лично для меня «Факел» и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моём сердце.

Я искренне благодарю лично Александра Викторовича за всестороннюю поддержку клуба и совместную работу в течение этих лет. Спасибо правительству Воронежской области, всем сотрудникам, игрокам, тренерам, партнёрам клуба и, конечно, вам, дорогие болельщики. Именно с вами вместе нам удалось добиться новых успехов и высоких результатов. Клуб будет развиваться и дальше, без всяких сомнений!

Пока едины – мы непобедимы! «Факел», вперёд!» — приводит слова Асхабадзе телеграм-канал «Факела».

Специалист занимает должность гендиректора воронежского клуба с июля 2019 года. Ранее функционер работал в московском «Спартаке» и армянском «Бананце».

