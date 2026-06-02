Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
«Пусть покупают». Мамаев — о Сафонове, Шевалье и возможном трансфере нового вратаря «ПСЖ»

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о конкуренции голкиперов Матвея Сафонова и Люки Шевалье в составе «ПСЖ», а также возможной покупке парижским клубом ещё одного вратаря.

«Говорят, что «ПСЖ» хотят купить вратаря «Порту» за € 60 млн. Ребят, пусть они покупают за € 60 млн, он будет вторым.

Тогда Шевалье на трансфер.
Шевалье… для нас – это прекрасно, но для него… Он из-за Матвея чемпионат мира пропускает. За € 40 млн его купили и Мотя посадил его на лавку. Мимо чемпионата мира», — сказал Мамаев на YouTube-канале «Острые шипы».

Ранее сообщалось, что руководство парижан намерено в межсезонье выкупить у «Порту» вратаря Диогу Кошту.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

