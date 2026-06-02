Вратарь «Зенита» Адамов рассказал о поздравлении Агкацева после чемпионства

Вратарь «Зенита» и сборной России Денис Адамов рассказал о поздравлении от голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева после чемпионства в Мир РПЛ.

«Переключиться после чемпионства удалось. Было пять выходных, отдохнули и приехали в сборную. Примерное понимание есть, буду ли я играть в предстоящих матчах, но пока озвучивать не стоит. Агкацев после последнего тура написал, пообщались. Поздравили друг друга. Мы с ним почти с детства знакомы.

Египет — приятная сборная. Видно, что команда играет на хороших турнирах. Для нас это хороший спарринг, нам есть над чем работать», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.