Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Голкипер «Зенита» Адамов отреагировал на победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов

Голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов отреагировал на победу российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В решающем матче «ПСЖ» обыграл «Арсенал», оказавшись сильнее в серии пенальти. Сафонов отыграл полный матч.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Победа в Лиге чемпионов — это не только для Матвея, но и для всей страны хорошо. Матвей всегда трудился и много работал, его я тоже почти с детства знаю.

Финал смотрел, получилось только второй тайм, самое интересное не пропустил. Не представлял себя на месте Матвея, у каждого свой путь», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
