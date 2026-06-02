Голкипер «Зенита» Адамов отреагировал на победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов

Голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов отреагировал на победу российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В решающем матче «ПСЖ» обыграл «Арсенал», оказавшись сильнее в серии пенальти. Сафонов отыграл полный матч.

«Победа в Лиге чемпионов — это не только для Матвея, но и для всей страны хорошо. Матвей всегда трудился и много работал, его я тоже почти с детства знаю.

Финал смотрел, получилось только второй тайм, самое интересное не пропустил. Не представлял себя на месте Матвея, у каждого свой путь», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.