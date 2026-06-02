Умяров: даже спустя годы буду вспоминать «Лужники», заполненные болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Наиль Умяров поделился впечатлениями о поездке в национальную команду после победы в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром».

«Клубные дела оставляем за пределами сборной. Можно о чём-то пошутить, но чем быстрее перестроимся, тем лучше.

Уже на следующий день после финала Кубка надо было ехать в сборную. После этого что-то обсудили с ребятами, с Агкацевым поговорили об игре. И всё, уже начали готовиться к Египту. Но даже спустя годы я буду вспоминать «Лужники», заполненные красно-белыми болельщиками. Не скажу, что в праздновании трофея было что-то очень яркое и интересное», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.