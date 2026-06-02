Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров: даже спустя годы буду вспоминать «Лужники», заполненные болельщиками «Спартака»

Умяров: даже спустя годы буду вспоминать «Лужники», заполненные болельщиками «Спартака»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Наиль Умяров поделился впечатлениями о поездке в национальную команду после победы в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Клубные дела оставляем за пределами сборной. Можно о чём-то пошутить, но чем быстрее перестроимся, тем лучше.

Уже на следующий день после финала Кубка надо было ехать в сборную. После этого что-то обсудили с ребятами, с Агкацевым поговорили об игре. И всё, уже начали готовиться к Египту. Но даже спустя годы я буду вспоминать «Лужники», заполненные красно-белыми болельщиками. Не скажу, что в праздновании трофея было что-то очень яркое и интересное», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
Эксклюзив
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android