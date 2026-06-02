Наиль Умяров: у меня огромная мотивация играть в сборной России
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Наиль Умяров высказался о своей мотивации при игре за национальную команду и оценил уровень сборной Египта, которой подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче со счётом 0:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'
«По себе могу сказать, что у меня огромная мотивация в сборной. Египет — качественный соперник, который поедет на чемпионат мира. В каких-то моментах что-то получилось, что-то нет. В таких играх интересно на себя посмотреть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
5 июня сборной России предстоит встретиться с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
