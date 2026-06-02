Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров: у меня огромная мотивация играть в сборной России

Наиль Умяров: у меня огромная мотивация играть в сборной России
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Наиль Умяров высказался о своей мотивации при игре за национальную команду и оценил уровень сборной Египта, которой подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче со счётом 0:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'    

«По себе могу сказать, что у меня огромная мотивация в сборной. Египет — качественный соперник, который поедет на чемпионат мира. В каких-то моментах что-то получилось, что-то нет. В таких играх интересно на себя посмотреть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

5 июня сборной России предстоит встретиться с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Умяров: даже спустя годы буду вспоминать «Лужники», заполненные болельщиками «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android