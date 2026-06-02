Мурад Мусаев сообщил о сорвавшемся зимой у «Краснодара» топ-трансфере

Мурад Мусаев сообщил о сорвавшемся зимой у «Краснодара» топ-трансфере
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о сорвавшемся топ-трансфере минувшей зимой.

— У вас был разговор на этот счёт с Сергеем Николаевичем [Галицким]?
— Диалог идёт постоянно. Большой разговор о следующем сезоне шёл уже на зимних сборах. Ещё тогда клуб планировал усилить пару позиций. Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Но его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» занял второе место по итогам сезона в Мир РПЛ. Чёрно-зелёные уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

