Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Наиль Умяров оценил уровень новичка сборной России Ибрагимова

Полузащитник сборной России Наиль Умяров прокомментировал вызов воспитанника академии «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в лагерь основной национальной команды.

«Амир технически оснащён, может на себя взять игру. Интересно будет посмотреть на него в матчах. Немного пообщались с ним про «Манчестер», — передаёт слова Наиля Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).

