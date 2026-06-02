Игрок «Спартака» Умяров отреагировал на слухи об интересе «Севильи»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны испанской «Севильи». Умяров — воспитанник академии «Чертаново», за «Спартак» хавбек выступает с января 2019 года.

— Что знаешь про слухи о «Севилье»?

— Я слышал об этом, больше нечего сказать. Когда какое-то предложение будет, будем обсуждать со «Спартаком», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В завершившемся сезоне-2025/2026 25-летний Наиль Умяров провёл 39 матчей на клубном уровне, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.