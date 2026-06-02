Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров объяснил поражение сборной России от Египта

Наиль Умяров объяснил поражение сборной России от Египта
Комментарии

Полузащитник сборной России Наиль Умяров высказался о поражении своей национальной команды в товарищеском матче с Египтом. Игра прошла в Каире 28 мая. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу египетской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'    

«Поражение от Египта — не из-за мотивации. Один из сильнейших соперников. Это дело каких-то деталей. Мы в РПЛ играет постоянно друг с другом, но мы должны привыкать, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаём, дело в привычке. Думаю, нас немного не хватает из-за отстранения», — передаёт слова Наиля Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Наиль Умяров оценил уровень новичка сборной России Ибрагимова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android