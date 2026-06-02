Наиль Умяров объяснил поражение сборной России от Египта
Полузащитник сборной России Наиль Умяров высказался о поражении своей национальной команды в товарищеском матче с Египтом. Игра прошла в Каире 28 мая. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу египетской национальной команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'
«Поражение от Египта — не из-за мотивации. Один из сильнейших соперников. Это дело каких-то деталей. Мы в РПЛ играет постоянно друг с другом, но мы должны привыкать, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаём, дело в привычке. Думаю, нас немного не хватает из-за отстранения», — передаёт слова Наиля Умярова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
