Футболист сборной России Тюкавин рассказал о подготовке к защите диплома

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о подготовке к защите диплома. Тюкавин получает образование в Московской государственной академии физической культуры.

«Были рекомендации чуть отдохнуть, восстановиться. Теперь готовлюсь к следующему матчу. Пока не приступил к написанию диплома, у меня игры. С учёбой всё хорошо, экзамены сдал, вроде четвёрку поставили. Осталось защитить диплом. Тему потом скажу», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». В сезоне-2025/2026 форвард провёл 31 матч и забил 13 голов.