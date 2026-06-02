Главная Футбол Новости

Тюкавин: можно ждать меня в составе сборной России на матч с Буркина-Фасо

Тюкавин: можно ждать меня в составе сборной России на матч с Буркина-Фасо
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил, что может принять участие в товарищеском матче с национальной командой Буркина-Фасо. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» 5 июня.

«Была хорошая игра. Египет — не самая слабая сборная. Вы сами видели, как они работали с мячом. Мы им уступили, но где-то могли сыграть по-другому. Надеюсь, меня можно ждать в старте с Буркина-Фасо. Это от тренера зависит», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В мае сборная России провела товарищескую игру с Египтом. Победу в этой встрече одержали египтяне (1:0).

