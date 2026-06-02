Тюкавин: если будет время, встречу Сандро Шварца в аэропорту

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слова своего агента о том, что нападающий готов лично встретить нового главного тренера бело-голубых Сандро Шварца в аэропорту.

«Надо посмотреть, как Сандро изменился. Мы были с ним на связи, но надо поговорить лично. Если будет время, встречу Сандро в аэропорту. Почему нет?» — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Шварца, контракт с тренером рассчитан на три года — до лета 2029 года. Немецкий специалист приступит к работе с командой на летних сборах. Он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и завоевала бронзовые медали РПЛ.