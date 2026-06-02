Паршивлюк высказался о сравнении Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о сравнении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Я думаю, Матвею это не надо. Инфоповод создать? Выбор каждого. У Акинфеева великолепная… тут даже великолепная сложно назвать по поводу описания его карьеры. По продолжительности, по преодолению травм, неудач, которые случились на больших турнирах и потом возвращение. Возможно, через 13 лет, когда Матвею будет 40 и у него будет 10 побед в Лиге чемпионов и 18 трофеев с другими командами, тогда скажем: «Наверное, всё-таки да». Поэтому нужно уйти от сравнений и наслаждаться последними годами карьеры Игоря», — сказал Паршивлюк на YouTube-канале «Острые шипы».