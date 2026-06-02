«Это не наши болельщики». Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи — о беспорядках в Париже
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о беспорядках во Франции на фоне победы парижан в Лиге чемпионов. Команда Луиса Энрике обыграла в решающем матче лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). После матча на территории Франции вспыхнули беспорядки, в результате столкновений пострадали 57 полицейских и 219 участников событий, один мужчина погиб.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Мы против этого и не гордимся этим. Парижане так не поступают. Я знаю болельщиков «ПСЖ» – они так не поступают.Это наш город, мы должны его защищать, не хотим его разрушать. Уверен, что это не болельщики «ПСЖ». Мы ими [вандалами] не гордимся, этому должен быть положен конец», – приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.
