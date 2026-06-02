Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор воронежской области высказался о решении гендиректора «Факела» покинуть клуб

Губернатор воронежской области высказался о решении гендиректора «Факела» покинуть клуб
Комментарии

Губернатор воронежской области и председатель Совета по содействию в развитии АФК «Факел» Александр Гусев высказался о решении гендиректора воронежской команды Романа Асхабадзе покинуть клуб.

«Уважаемые болельщики, единомышленники!

Генеральный директор нашего любимого ФК «Факел» Роман Асхабадзе принял решение завершить работу в клубе по окончании срока контракта этим летом. Тому есть личные причины.

Хочу искренне поблагодарить Романа Гурамовича за годы плодотворной совместной работы и значительный вклад в развитие воронежского футбола. За это время «Факел» добился исторических результатов. Команда вернулась в Российскую Премьер-Лигу и после этого три сезона подряд достойно представляла Воронежскую область в элите отечественного футбола. После понижения в классе клуб сумел вернуться в РПЛ всего за один сезон. И это тоже стало важным достижением для всей футбольной общественности региона.

Особое значение имеет создание современной детской академии «Факела». Это инвестиции в будущее клуба и всего воронежского футбола, которые будут приносить результат многие годы.

Отдельно отмечу конструктивную позицию и поддержку Романа Гурамовича в вопросах развития футбольной инфраструктуры. Вместе мы реализовали проект нового стадиона «Факел» и начали работу над обновлением Центрального стадиона профсоюзов. Последний должен стать современным спортивным объектом, соответствующим самым высоким требованиям.

Уверен, что накопленный за эти годы опыт и созданный фундамент позволят клубу успешно двигаться вперёд. На должность руководителя «Факела» придёт достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды. «Факел» остаётся одним из главных спортивных символов Воронежской области. Мы и дальше будем делать всё необходимое для его поступательного развития в интересах десятков тысяч преданных болельщиков. Для этого у нас и наших партнёров из бизнеса есть все необходимые ресурсы.

Желаю Роману Гурамовичу успехов, благополучия и новых достижений в дальнейшей профессиональной деятельности», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Ранее Роман Асхабадзе анонсировал свой уход из клуба. Специалист занимает должность гендиректора воронежского клуба с июля 2019 года. Ранее функционер работал в московском «Спартаке» и армянском «Бананце».

Материалы по теме
Гендиректор «Факела» Асхабадзе анонсировал свой уход из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android