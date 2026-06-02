Сборная Турции объявила окончательный состав на ЧМ-2026

Сборная Турции опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. В итоговую заявку вошли 26 футболистов.
Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»);
Защитники: Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Эврен Эльмали («Галатасарай»), Ферди Кадыоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома»);
Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд);
Нападающие: Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»).
На чемпионате мира – 2026 сборная Турции сыграет в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.