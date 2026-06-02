Пятибратов предположил, с чем связан уход гендиректора «Факела» Асхабадзе из клуба

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов предположил, с чем связан уход Романа Асхабадзе с должности генерального директора воронежского клуба.

«Удивлён уходом Асхабадзе. Роман Гурамович вкладывал много энергии в клуб. У «Факела» были долги, когда он пришёл. Но Асхабадзе поднял команду на другой уровень, многое сделал для инфраструктуры города. Новый стадион — его заслуга. Наверное, его амбиции распространялись дальше. Асхабадзе хотел большего, но у «Факела» нет возможности увеличивать бюджет, чтобы бороться за что-то серьёзное. Хотелось бы узнать истинные причины его ухода», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.