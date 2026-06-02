Карпин наставлял Максименко, Тюкавин и Глушенков синхронно разминались. Фото с тренировки

2 июня в подмосковном Новогорске состоялась открытая тренировка сборной России по футболу. Команда под руководством Валерия Карпина готовится к товарищескому матчу с Буркина-Фасо.

В общей группе не занимались четыре игрока: голкипер Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Игорь Дивеев («Зенит») и Даниил Денисов («Спартак-Москва»), а также полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. При этом в тренировке принял участие нападающий Константин Тюкавин («Динамо»), ранее пропустивший товарищеский матч со сборной Египта (0:1) из‑за травмы.

В июне сборная России проведёт два товарищеских матча: 5 июня в Волгограде команда примет сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде встретится с командой Тринидада и Тобаго.