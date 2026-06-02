«Вы обалдели совсем, что ли?» Ловчев — о формировании состава сборной России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в критической форме высказался о формировании состава сборной России.

«Создана ли у нас сборная, в которой мы знаем, что есть основной состав? Я каждый раз вижу по 50 человек список, я каждый раз вижу новый состав. А потом на следующую игру надо дать поиграть тем, кто не играл… А я хочу, чтобы все игроки, которые приходят в сборную, знали, что они сражаются за нашу страну! Я считаю, что должны лучшие играть!

Играют-то плохо! Вы не понимаете, что ли, этого?! Ну что это за оправдания Валерия Георгиевича Карпина?! Который приходит и на камеру говорит: «А знаете, там трава большая была…» Вы чё, обалдели совсем, что ли? Какая трава?!» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина уступили 28 мая национальной команде Египта (0:1). 5 июня сборной России предстоит встретиться с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».