Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, кому будет симпатизировать на ЧМ-2026

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, кому будет симпатизировать на чемпионате мира — 2026.

«С детства у меня любимым клубом был «Ювентус», а сборной — Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись. Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане. Ну и last dance Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ЧМ-2026 стартует 11 июня. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде.

