Мусаев раскрыл причину, по которой уругваец Гонсалес может покинуть «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе Джованни Гонсалеса из южного клуба.

— Гонсалес ещё зимой выражал желание уйти. Ситуация изменилась?
— У Джованни тоже ещё год контракта. Он большой профессионал и провёл очень хорошую весну. Тот объём скоростной работы, который он выдаёт каждый матч, — это уровень лучших команд топ-лиг. Самого Гонсалеса всё устраивает в «Краснодаре». Единственное, что беспокоит его семью, — это возможности для образования старшего сына. В Краснодаре есть трудности с обучением на испанском языке», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

