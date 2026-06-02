«Это было невыносимо. Они кучка неудачников». Дюгарри — об «Арсенале» в финале ЛЧ

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался об игре «Арсенала» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ». Встреча завершилась победой парижской команды (1:1, 4:3 пен.).

«Их намерения были ясны с самого начала. Они абсолютно ничего не сделали. Ни разу на поле не пытались создать опасность. Мы видели выносы мяча, «Арсенал» систематически пытался затягивать время. Это было просто невыносимо. И что было почти ужасно для футбола и для тех, кто его любит, так это то, что они почти создали иллюзию, что, создавая и делая так мало, можно выиграть Лигу чемпионов.

Они кучка неудачников, пришли с раздутым самомнением, а Артета говорил: «Мы их победим». Я очень рад, что «Арсенал» проиграл, и надеюсь, что если они когда-нибудь захотят победить, то начнут играть в футбол. Потому что это не «Арсенал». У этого клуба есть история, наследие, свой стиль футбола. Они не могут играть так. Нельзя выиграть Лигу чемпионов, делая такие вещи. И даже если бы им это удалось, это был бы скандал. Они бы выиграли, но у них остался бы горький осадок», — приводит слова Дюгарри AS.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.