Орлов высказался об успехах Хвичи Кварацхелии в европейском футболе

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об успехах вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. В составе парижан он второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

«Хвича — претендент на звание лучшего игрока Лиги чемпионов и один из претендентов на «Золотой мяч». Вот так поднялся Кварацхелия!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия провёл за клуб 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. Это второй трофей ЛЧ для грузина подряд в карьере.

Ранее футболист выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин» в период с 2019 по 2022 год.

