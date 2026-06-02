Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У легенды «Ливерпуля» Далглиша диагностировали рак

У легенды «Ливерпуля» Далглиша диагностировали рак
Комментарии

Легендарный шотландский экс-футболист и бывший тренер Кенни Далглиш серьёзно болен — у него диагностировали рак. 75-летний футбольный ветеран уже проходит лечение от онкологии. Далглиш пытался сохранить информацию о своей болезни в тайне, но по ошибке поделился ей в соцсетях. После этого заболевание Кенни подтвердил и он сам, и «Ливерпуль».

«Сейчас я прохожу лечение от рака. В отличие от использования мобильного телефона, лечение проходит хорошо. В идеале это должно было остаться в тайне, потому что так и должно быть, но мои бездарные навыки работы с современными технологиями подставили меня.

Очевидно, я не хотел делать это достоянием общественности, поэтому буду признателен, если будет соблюдена частная жизнь моей семьи и меня самого», — цитирует Далглиша BBC.

Материалы по теме
Новая эра в «Ливерпуле»! Слота заменит тренер из команды-сенсации АПЛ! LIVE
Live
Новая эра в «Ливерпуле»! Слота заменит тренер из команды-сенсации АПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android