«Челси» представил комплект домашней формы на сезон-2026/2027.

Центральное место в дизайне формы занимает эмблема клуба, которая после консультаций с болельщиками была обновлена и вплетена в ткань передней части футболки в ярко-синий цвет. Футболка имеет воротник и застёжку на пуговицах, а также вкрапления золотистого цвета для эмблемы с изображением льва и логотипа.

Фото: chelseafc.com

Фото: chelseafc.com

Отмечается, что при создании формы использовалась система охлаждения, которая позволяет более чем в два раза увеличить проходимость воздушного потока.

По итогам завершившегося сезона «Челси» занял 10-е место в чемпионате Англии, набрав 52 очка, и не попал в еврокубки. К новому сезону команду будет готовить главный тренер Хаби Алонсо.