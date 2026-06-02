Экс-тренер «Жироны» Мичел Санчес возглавит «Аякс» — Романо

Испанский тренер Мичел Санчес в ближайшее время возглавит амстердамский «Аякс». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже согласовали условия сотрудничества, сегодня эти договорённости будут закреплены официально.

Ранее Мичел Санчес возглавлял «Жирону» с 2021 по 2026 год. Под руководством этого специалиста бело-красные приняли участие в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025. По итогам прошлого сезона «Жирона» заняла предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 41 очко.

В послужном списке специалиста также есть «Уэска» и «Райо Вальекано».