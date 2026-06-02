Колыванов — об Игдисамове: рад, что российский специалист будет работать в ЦСКА

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о новом главном тренере армейцев Дмитрии Игдисамове. Специалиста утвердили в должности накануне, 1 июня.

«Только время покажет, правильно ли было назначать Игдисамова. Рад, что российский специалист будет работать в ЦСКА. Он знает команду изнутри, свой. Раз предложили место в основной команде, значит, хорошо работал в молодёжке. Дай бог, чтобы всё получилось. Кто-то считает, что ему не хватает опыта. Но он футбольный человек, знает свою работу. Могу пожелать ему только удачи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.