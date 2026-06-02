Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал экс-тренера «Спартака» проходимцем

Андрей Аршавин назвал экс-тренера «Спартака» проходимцем
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля проходимцем. Испанский специалист работал во главе красно-белых с 2022-го по 2024-й. В марте этого года Абаскаль покинул мексиканский «Атлетико Сан-Луис» и с тех пор находится без работы.

— До этого (работал в Мир РПЛ. — Прим. «Чемпионата») ещё Абаскаль...
— Нет, ну это проходимец.

— Почему?
— Ну потому что. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага.

— Обманщик?
— Да. На одного хорошего всегда три-пять обманщиков, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Аршавин предположил, где будет работать Хосеп Гвардиола после ухода из «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android