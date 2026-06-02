Один из лучших бомбардиров КР рассказал о подработке из-за финансовой ситуации в клубе

Нападающий «Иркутска» Иван Яковлев рассказал о сложной финансовой ситуации в футбольном клубе, из‑за которой ему приходится подрабатывать на складе маркетплейса.

— Что с зарплатой в клубе? Начали ли платить? Или всё же приходится работать на складе маркетплейса, чтобы прокормить семью?

— Обойти грандов в борьбе за звание лучшего бомбардира — это гордость, счастье и возможность попасть в историю. Сейчас какую‑то часть зарплаты нам выплатили, самую маленькую. Ждём улучшения ситуации в клубе. Я сам пошёл на такую работу, чтобы обеспечивать семью. У меня жена и двое детей. Тренируемся, после тренировки я иду на работу, — сказал Яковлев в эфире «Матч ТВ».

Яковлев в завершившемся розыгрыше Фонбет Кубка России забил пять мячей за три матча. Таким же результатом отметились футболисты Данила Козлов, Лусиано Гонду (оба — ЦСКА), Николай Комличенко («Локомотив») и Джон Кордоба («Краснодар»).