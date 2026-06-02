Легенда шотландского футбола Алли Маккойст ответил, смог бы Джеймс Милнер стать тренером

Бывший футболист «Рейнджерс» и сборной Шотландии Алли Маккойст поделился мнением о будущем экс-игрока сборной Англии Джеймса Милнера в качестве тренера.

«Стоило бы Милнеру войти в тренерский штаб «Ливерпуля»? Не думаю, что это хорошая идея, поскольку эта идея — просто замечательная! Он из тех парней, которые остаются в команде надолго, и ключ к их успеху, очевидно, заключается в таланте, умении усердно работать и ценить свой труд. Но также важно передать этот опыт другим, если у вас он есть. Не стоит растрачивать талант впустую.

Невозможно купить те качестве, которые есть у Джеймса и Джордана [Хендерсона], а также у других похожих парней, они это доказали. Старайтесь прислушиваться к таким людям и цените эту возможность. Милнер только что завершил карьеру и может быть полезен в любой роли. Все, кто играл с Джеймсом или тренировал его, говорят о нём только хорошее. Так почему бы не дополнить раздевалку команды таким человеком?» — приводит слова Маккойста talkSPORT.