«По-футбольному чуть позлорадствовал». Смолов — о промахе Магальяйнса в финале ЛЧ

Экс-нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о промахе защитника лондонского «Арсенала» Габриэла Магальяйнса в серии пенальти финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ». Встреча завершилась победой парижской команды (1:1, 4:3 пен.).

«Я хоть и болел за «ПСЖ», понимаю Габриэла. Жалеть будет неправильно, кто я такой, чтобы оценивать, но по-человечески я ему сочувствую, сопереживаю. По-футбольному чуть позлорадствовал, хоть это и не совсем правильно. Я болел за «ПСЖ», Матвея Сафонова и за Хвичу Кварацхелию», — сказал Смолов на YouTube-канале «Острые шипы».

Магальяйнс пробивал 11-метровый при счёте 4:3 в пользу парижского клуба и отправил мяч выше ворот, что позволило «ПСЖ» стать победителем турнира.