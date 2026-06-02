Мусаев привёл пример влияния Кордобы на одноклубников по «Краснодару»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о влиянии колумбийского форварда Джона Кордобы на одноклубников.

«Один пример. Мы проиграли «Динамо», на следующий день — тренировка. Вы не представляете, какое состояние было у ребят. Все молчат. На теории я попытался их приободрить, поддержать. Сказал: «Ребята, сезон не закончился. Впереди последний матч чемпионата. Придёт полный стадион. Давайте отблагодарим болельщиков, пока есть хоть малейший шанс на чемпионство — не сдаёмся». Выходим на поле — видно: все пустые. И Кордоба первым в игровых сериях начинает стелиться в подкатах, жёстко идти в единоборства, забивать голы, эмоционально реагировать: «Давай, давай!» Лидерские качества не тогда в полной мере проявляются, когда всё хорошо и у всех всё получается, а именно в таких ситуациях. Своим личным примером на тренировке Джон заводит партнёров. И таких историй очень много — просто их никто не видит», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

