Мурад Мусаев уточнил, у кого из игроков истекают контракты с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, у кого из футболистов южного клуба истекают контракты в ближайшее время.

— Есть ли у вас понимание, кто точно покинет команду?

— Есть футболисты, с которыми мы разговаривали зимой на эту тему, но конкретики пока ни по кому нет. Всем футболистам перед отпуском раздали домашние задания и датчики. Пока всех ждём обратно, а как будут развиваться события — посмотрим.

— По данным Transfermarkt, сразу у троих опытных игроков золотой команды — Петрова, Оласы и Са — истекают контракты. По их будущему тоже ясности нет?

— У Оласы ещё один сезон контракта. С Петровым и Са идут переговоры — думаю, в ближайшее время клуб объявит, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.