39-летний Оливье Жиру может продлить контракт с «Лиллем» — L’Équipe

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру может подписать новое соглашение со своей нынешней командой, сообщает L’Équipe.

Нынешний трудовой договор футболиста с «догами» действует до 30 июня 2026 года. По итогам прошедшего сезона команда смогла выйти в Лигу чемпионов, что стало определяющим фактором, ведь в клубе верят, что Жиру способен приносить пользу коллективу, несмотря на возраст. Вероятно, стороны продлят сотрудничество на один сезон.

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Жиру забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист также выступал за «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» и другие команды. В составе сборной Франции игрок становился чемпионом мира.

