ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года.

«ПФК ЦСКА и Игорь Акинфеев подписали новый контракт до конца сезона-2026/2027.

Уже более 35 лет наш 35-й номер отдаёт себя красно-синим цветам.

Маленький Игорь пришёл на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых – «сухие», шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России.

Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе.

Желаем нашему капитану новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за клуб 818 матчей, в которых 327 матчей отыграл «на ноль». Акинфеев является капитаном команды.