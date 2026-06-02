Лучший бомбардир Кубка России рассказал о работе на складе маркетплейса

Нападающий «Иркутска» Иван Яковлев рассказал о работе на складе маркетплейса параллельно с футбольной карьерой. В минувшем сезоне Яковлев стал лучшим бомбардиром Фонбет Кубка России. Он забил пять голов — столько же, сколько и у нескольких игроков из Мир РПЛ. Однако Яковлев провёл меньше всех матчей (три игры), поэтому приз лучшему бомбардиру вручили именно Ивану.

— Что с зарплатой в клубе? Начали ли платить? Или всё же приходится работать на складе маркетплейса, чтобы прокормить семью?

— Обойти грандов в борьбе за звание лучшего бомбардира — это гордость, счастье и возможность попасть в историю. Сейчас какую‑то часть зарплаты нам выплатили, самую маленькую. Ждём улучшения ситуации в клубе. Я сам пошёл на такую работу, чтобы обеспечивать семью. У меня жена и двое детей. Тренируемся, после тренировки иду на работу.

— Какая сумма требуется, чтобы прокормить такую семью?

— У каждого свои потребности. Есть обязательные платежи. Не знаю, суммы у всех разные.

— Какие планы на следующий сезон Кубка России?

— Хотим повторить успех, выступить лучше. Но главная задача — сохранить клуб. А когда всё нормализуется, можно говорить о каких‑то задачах, — сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч ТВ».