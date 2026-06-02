В «Спартаке» озвучили задачу на новый сезон РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу московской команды на следующий сезон. В завершившейся кампании-2025/2026 «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар», и занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

«Задача «Спартака» на следующий сезон — конечно же, чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», — приводит слова Некрасова Sport24.

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул в сезоне-2016/2017, когда главным тренером команды был итальянец Массимо Каррера.