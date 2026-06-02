Стали известны две команды, с которыми сыграют «Крылья Советов» на предсезонной подготовке

Стали известны две команды, с которыми сыграют самарские «Крылья Советов» во время подготовки к сезону-2026/2027.

По плану учебно-тренировочных сборов команда проведёт шесть контрольных встреч. Первые два матча «Крылья» сыграют в Самаре. 28 июня команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а 1 июля — с саратовским «Соколом».

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также самарская команда дошла до полуфинала Пути регионов в Фонбет Кубке России.
Чемпионом страны в сезоне-2025/2026 стал санкт-петербургский «Зенит», а обладателем Кубка России – московский «Спартак».

