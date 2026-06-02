Эльдор Шомуродов готов сменить клуб, он хочет получать € 3 млн — источник

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов может сменить клуб. Услугами узбекистанца интересуются клубы из Саудовской Аравии. Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.

Отмечается, что сейчас Шомуродова всё устраивает в Турции. Однако он будет готов сменить клуб в случае выгодного предложения. Эльдор хотел бы зарабатывать порядка € 3 млн в новом клубе. При этом «Истанбул» рассчитывает выручить за узбекистанского форварда € 8,5 млн.

В минувшем сезоне Шомуродов стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Турции. Он выступал за «Истанбул» на правах аренды, но этим летом турецкий клуб должен полноценно выкупить нападающего у «Ромы».

